南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱，僅差約2千票。針對接下來的2024年總統大選，媒體人董智森表示，國民黨只有新北市長侯友宜可打敗民進黨籍副總統賴清德。

針對2024總統大選，董智森5日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，侯友宜一定會選，而且是國民黨唯一有機會打敗賴清德的人，其他人毫無機會，而且會輸得很慘。那些想出來選的人，自己應該也心知肚明。所以國民黨必須要把所有東西都部署好。

董智森接著指出，侯友宜現在的困難就是，新北市議會第一次會議都還沒開，上任才70天，若說他要選總統，外界、新北市民會怎麼想，所以他會碰到這樣的困境。

董智森認為，如果從選民的想法與基本結構來看，侯友宜必然會打敗賴清德。但是侯友宜最大的困難是，黨內有一批人蠢蠢欲動，國民黨中央要幫侯友宜盡量排除，他覺得，國民黨最大的敵人還是自己。