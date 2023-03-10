2024總統大選，藍綠白已紛紛著手布局，盼贏得總統大位。資深媒體人韋安提及去年九合一選舉時，民眾黨的議員候選人陪著新北市長侯友宜一起掃街拜票，認為若侯、柯最後出馬選，應該會有某種默契型的「藍白合」。韋安強調，柯文哲曾說自己可以決定誰當上2024的總統，「這話對侯友宜無效」。
韋安今(10)日在臉書透露，去年九合一大選時，有某方人士鼓勵民眾黨推人選新北市長，並表示願出錢、出力，結果被拒絕，且選舉過程中，民眾黨議員候選人，陪著侯友宜一起掃街拜票，和樂融融。
韋安直言，2024大選，國民黨、民眾黨兩黨在技術層面的「藍白合」很難實現，但若侯、柯最後出馬選，應該會有某種默契型的「藍白合」，若是其他人代藍出征，將會像這次台北三腳督的局面，而藍營獲勝機會等於零。
針對柯文哲曾坦言以現在民眾黨實力，要在2024當選不容易，但能決定由誰當選一事，韋安直言，這話對侯友宜無效，但對藍營其他人是有效的。
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