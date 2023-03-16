副總統賴清德15日完成民進黨總統初選登記，看似綠營2024已定於一尊，反映在民調數字上也有好表現，不少人擔心新北市長侯友宜支持度是否被迎頭趕上。媒體人韋安今(16日)在臉書發文分析指出，TVBS民調因機構效應，賴清德隱藏了約5％支持度，在南投勝選及定於一尊效應下，賴的支持度約增長5％左右，但並未暴增10％；侯友宜的支持度只減少了1、2％，他的基本盤其實還是很穩，和九合一之前一樣，約有3成的基本盤仍然力挺。

「根據民調專家的分析，TVBS民調有機構效應。」韋安指出，一對一時，侯可能多5％，賴少5％。在過去這陣子來自四面八方的圍攻之後，侯的民意支持度，其實只減少了1、2％。賴的支持度並未暴增10％，TVBS民調中，賴因機構效應「隱藏」了約5％支持度。在南投補選勝選，及「定於一尊」的效應之下，賴的支持度約增長5％左右。

韋安提到，如何解讀？一，國民黨目前為止還沒有具體的總統提名時程，和提名辦法。內部意見分歧，存在著不確定性，藍營支持者無法凝聚。二，外部有所謂網路「好感度」，YouTuber等一系列「類民調」，製造侯不再最強，已落後黨內其他人的假象。三，泛藍陣營雖有挺侯者，但也有部分人士近期舉動和說辭，釋放出「疑侯」和「非侯」的信息。自己人要把「最強母雞」往下拉。

韋安強調，即使有以上不利因素，侯的支持者被「趕」走了一些，但他的基本盤其實還是「很穩」。和九合一之前一樣，現在約有3成左右的基本盤力道仍然力挺。