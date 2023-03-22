核二廠2號機14日正式除役，缺電話題再度浮上檯面。和碩董事長童子賢20日直言，若台灣核能發電廠陸續除役，非碳排發電比重會下滑至10％邊緣，未來台灣將被課碳稅課到暈頭轉向。媒體人黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目指出，民進黨打2024政權保衛戰，將無所不用其極大撒幣釋放利多。下半年能源議題將進入深水區，要選2024大位的都要針對未來10年的能源轉型議題提出觀點，賴清德也可能為非核家園轉向鋪排。

「民進黨接下來會無所不用其極！」黃揚明表示，如果發6000元有效，接下來他們會繼續發，能夠籠絡的，軍公教加薪，勞工的基本工資調漲，他們現在連老農年金的排富條件都要放寬，他們會無所不用其極地撒幣。反正對於現在的執政黨民進黨來說，2024就是他們的政權保衛戰。

黃揚明指出，經此一役，如果我沒有這個政權，我就什麼都沒有，那我不如把我所有的資源都砸下去！現在就是這樣的一個狀態。所以國民黨如果沒有一個必勝的決心，真的很難。現在民進黨正在展現他必勝的決心，他們是一個從絕處要逢生，從谷底要爬起來的一股勢力，要努力地網前衝。

「可是現在國民黨到底有沒有這個決心要去取勝？這很關鍵！」黃揚明強調，尤其下半年有很多議題都會進入到深水區，包括戰爭與和平，兩岸的論述，能源，勞保。

主持人馬千惠提到，新境界文教基金會副董事長童子賢近日談到能源問題說，若台灣接下來一年多陸續將核能發電廠除役，非碳排發電比重會下滑至10％邊緣，未來台灣產業的碳稅恐被課到暈頭轉向。「是在釋出怎麼樣的風向嗎？2025（非核家園）辦不到？賴清德是要轉向了嗎？他在幫這個東西做鋪陳鋪排？」

「非常有可能！」黃揚明直言，尤其在今年夏季如果電的供應有一些缺口，有一些什麼跳電。今年要選2024大位的，全都要針對未來10年的能源轉型議題，要提出你的觀點，會不會背離那個2025非核家園的政策主張？對民進黨來說是一個重要的觀察指標，就是說他們會不會做一個所謂的「務實的廢核工作者」？賴清德就什麼都務實：我要先穩健減核，再來談廢核！