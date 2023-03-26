針對我國外交政策是否已轉向支持「雙重承認」？外交部長吳釗燮今天並未否認，強調「我們沒有排除任何狀況」，任何國家希望能夠跟我們提升關係，無論是政治、外交或是經貿文化關係，我們都會認真思考，研議用什麼樣的方式，能夠讓國際或經貿空間更加擴大。

宏都拉斯2012年就曾表達，希望同時和大陸及台灣往來，當時是馬英九擔任總統，我方表明不接受友邦在兩岸之間採「雙重承認」。外交部次次俞大㵢日前接受外媒專訪，卻表明歡迎阿根廷與兩岸同時交往，並呼籲各國深入思考。

吳釗燮今天宣布中止台宏外交關係，媒體詢問宏國是否曾表達希望在與台灣斷交之後，仍能維持商務關係，我國是否支持且鼓勵各國「雙重承認」中國大陸和台灣？

對此，吳釗燮表示，宏國之前是曾經提出過希望在斷交之後，能夠維持與我方的商務辦事處的關係，但考慮到我們跟宏都拉斯之前已交往這麼久，也提出過那麼多的協助，宏國卻仍與我斷交，在此情況之下，已經不可能再跟他們從事帶有官方或者是非官方性質的往來。

他說，在宏國發布的聲明裡面，是跟我們斷絕一切的往來，他相信中國在後面也有扮演一定程度的角色。

至於我們跟其他非邦交國家的交往，吳釗燮表示，我們沒有排除任何的狀況，有任何的國家希望能夠跟我們提升關係，不管是政治的關係、外交的關係，或者是經貿文化的關係，我們都會認真的來思考，研議看用什麼樣的方式，能夠讓我們的國際空間，或者是讓我們的經貿空間更加的擴大。

他也再度重申，中國對台灣外交的打壓，是打壓到台灣人民在國際上面的正常參與，這不是限於一個政黨、或者是一個人而已，這是我們國家所面對的一個問題，在這種狀況之下，我們更應該努力去思考，用什麼樣的方式能夠來擴展我們的外交空間。

吳釗燮也強調，外交部會持續努力，尤其是與理念相近國家方面，會花更多的功夫，讓國人看到像捷克跟我們之間關係的成果，他相信，在未來這段時間，國人應該可以感受到在非邦交國的關係方面，尤其是在理念相近國家關係方面是有很多的成果的。