在祭祖完畢後，馬英九接受媒體聯訪時，提到祖父的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」，當年出版博士論文時，也特別在扉頁寫上這兩句話。馬英九覺得畢生取得的成就，不辱家庭教育，相信先人在天之靈能夠得到安慰。講話過程中，馬英九兩度哽咽拭淚。

12年前，馬英九曾說他有一個心願，最想到湖南的湘潭祭拜祖先，時隔12年後，第一次來到父母曾經生活過的地方，內心有什麼感受？馬英九表示，祖父馬立安在民國16年就過世了，父親才7歲，當然不可能見過他，但是心心念念只是希望來祭祖。中國人慎終追遠、民德歸厚矣，這是我們中國人道德教育非常重要的一部分，今天來看到祖父的墳，內心非常感動。講到這裡，馬英九一度哽咽。

馬英九表示，家族裡從父親到叔叔姑姑都已經過世了，到現在已經有38個子孫，大家都能自立自強，一直遵照祖父留給子孫的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空。」這是他一輩子的理念。

馬英九表示，當年他在台灣出版博士論文的時候，也特別在扉頁上把這句話寫上去，父親原來不知道，看了以後非常感動，他說，「這是祖澤與孝思，我們祖父的祖澤，他兒子的孝思，他覺得他家庭教育沒有失敗。」講到這裡，馬英九泣不成聲。

這次返鄉祭祖，馬英九說，這對他意味著多年來的願望能夠實現，「讓祖先聽到我親口告訴他，我們這幾十年來的發展，我們都照著他的遺訓在做人做事，相信他在天之靈能夠得到安慰。」