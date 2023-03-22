隨著民進黨主席賴清德定於一尊，國民黨何時確定2024總統人選仍在爭論不休。媒體人黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目強調，新北市長侯友宜講出黑金不能復辟，顯示他對2024的在乎。藍軍要整軍備戰，如果用去年九合一模式，7月以後才見真章，等人選確定後的民調則是另一個指標。

黃揚明表示，侯友宜去說黑金不能復辟，某種程度就是表態他對2024的在乎，否則他可以像其他的直轄市長，沒有什麼表態。為什麼他要特別強調，黑金不能復辟？就是「他在乎2024」！就是表達他對2024大位一定程度的關切，只是他還沒有正式說出那一句「Yes I do!」而已。

「藍軍有沒有辦法快速整軍備戰？」黃揚明提到，因為民進黨現在就是一個戰鬥隊型了，那你有沒有辦法趕快去因應出這個對戰模式？這是國民黨現在要趕快去爬梳也好，去備戰。如果用去年九合一的模式，大概7月以後才見真章，現在的民調當然都是先看趨勢。

黃揚明指出，現在國民黨沒有一個重心，攻擊也沒有重心，打陳建仁，他就「啊對不起啦，不然你要怎麼樣？」你也打不痛。在野黨的力道不夠，也沒有辦法集結，像一盤散沙，受害者就是侯友宜。賴清德現在是已經確定了，等國民黨的人選確定的時候，那時候的民調是一個指標。

黃揚明強調，再來就是說，後續有沒有可能有在野整合的機會？這都是後續要觀察。