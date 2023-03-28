【狒狒之亂】逃亡18天「落網」中槍枉死 侯友宜這樣說

逃亡多日的東非狒狒昨日在人類圍捕過程中被射殺致死，凸顯縣市間溝通問題，新北市長侯友宜今天被問到北北基桃合作交流平台是否會加強縣市溝通問題時表示，狒狒死亡整起事件目前進入司法調查中，一切尊重司法調查結果，才能知道過程是如何。

東非狒狒桃園18天落網，卻因槍傷嚴重死亡（桃園市農業局提供）

侯友宜說，北北基桃平台議題設定有八個面向，其中包括青年議題，會有小組做好充分溝通，再由四個縣市首長拍板定案全力推動，相關細節等拍板定案後，會正式對外說明。