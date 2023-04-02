猶豫是等待的元兇，等待是選民焦慮的根源，民調下滑就是等待與猶豫而來。侯友宜近兩個多月來，民調從40%多，重挫至20%出頭。這個警訊誰都知道，但最嚴重與可怕的是，國民黨黨中央核心人士，視若無睹，坐視不管，侯友宜就這樣從雲端落谷底。

近日《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」3月最新民調顯示，若藍綠對決，賴清德為43.4%，侯友宜為41.3%，藍綠呈現拉鋸戰，實力相當。就此而言，侯友宜仍是國民黨最強母雞，國民黨沒有不徵召侯參選2024大選的理由。

令人痛心的是，國民黨還在等待中讓持者失去耐心，在猶豫中讓民進黨不斷加碼訕笑、醜化、汙衊、攻擊侯友宜。直到近日網路民調好感度墊底，賴、侯、柯三角督支持度末座，還在等待中遲滯，仍在猶豫中失勢。卻還不願意馬上徵召侯友宜，解除燃眉之危，回復正常支持度（40%多），止血頹勢。

《美麗島電子報》民調指出，若柯文哲參選，三腳督之下的支持度為，賴清德38.4％，侯友宜26.2％，柯20.3％，此民調顯示，賴與前一周的41.4％相比，下降了3％；而上述之藍綠對決，賴清德43.4％，侯友宜41.3％，與前一周支持度相比，賴支持度下滑了4.7％，侯則上升了3％，足見雙方差距正在拉近之中。

就上而論，侯友宜就是國民黨最強母雞，千萬必須在侯民調回升中，賴下滑間，快速徵召侯友宜，不能讓侯友宜輸在等待與猶豫中。