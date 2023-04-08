總統徵召作業進度？朱立倫曝3月已完成黨內整合 喊：下一階段會很辛苦

國民黨2024總統雖已確定採徵召，但相關進度不明確，近來也讓藍營基層感到焦慮，傳言滿天，不少民代更呼籲黨主席朱立倫應出面講清楚。對此，朱立倫今（8）日終於親自出面回應，表示相關傳言都是造謠中傷、胡說八道，並曝光他與郭台銘私下談話，表示若新北市長侯友宜獲徵召，郭也會支持。 然而針對媒體詢問徵召具體作為如民調問題，朱則不斷以「團結」回應。

媒體詢問，大家很關心藍營的徵召作業，到底有沒有可能底定在5月初、5月中，有沒有詳細的時程？內參民調會不會公布？朱立倫對此則回應，已經在三月初步完成國民黨內部整合團結，現階段是整合藍軍團結工作，下一步就是非綠大團結，黨內的候選人在這方面也有團結的默契。

媒體接著詢問，內參到底要不要公布？因為如果不公布，郭台銘可能不會信服。朱立倫稱，郭已公開表示大家會團結在一起。朱強調，國民黨內的縣市長、黨團、立委等成員都贊成2024總統候選人以徵召的方式選出，主要候選人也認同這是應該要採用的一個方式；郭也有私下跟自己表達這態度。但朱強調，這句話不能只有自己聽到，希望是公開講，才請郭台銘對外再說一遍。

至於外界傳出的郭朱配，朱斥「造謠中傷胡說八道」，放這個話的人，就是破壞國民黨團結、破壞藍軍的團結，現階段需要拉到各個朋友支持國民黨，包括前台北市長柯文哲在內，「現在排除朋友、反而分化挑撥朋友，是敵人最想看到的。」