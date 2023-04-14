白曉燕案屆滿26年。當年陳進興、高天民、林春生擄殺白曉燕，還性侵多名無辜女子，挾持南非大使館武官卓懋祺一家五口，先答應釋放武官小女兒，當侯友宜抱著女嬰走出官邸，那一幕讓全國人民動容。警匪繼續對峙長達24小時後，最終在台北市刑大大隊長侯友宜身著防彈衣隻身進入官邸再三勸說，陳進興終於棄械投降，讓侯友宜扣上手銬，寫下台灣治安史最驚心動魄，也是民眾最難忘也是最長那一夜。

回憶當年警匪對峙現場，11月19日清晨5點左右，陳進興在武官官邸內一家接一家和電視台連線。但他抱怨侯友宜「把人質抱出去了，就沒消息了，怎麼搞的？」

隨後侯友宜戴著頭盔，身穿防彈背心衝到官邸車庫前，向對講機高喊：「阿進仔！電話掛了啦！不要再和記者談啦，讓我打進去一下，我都打不進去，在外面站三、四個小時。」

當時，張素真一家人已在指揮所已等待了一夜，陳進興仍拿不定主意要不要見自己的家人。

到上午十點十八分，侯友宜又向著對講機喊話。他半用埋怨口吻問陳進興：「你是不是把電話拿起來了？」「讓你太太進去好不好？」獲得陳進興答應。隨後張素真和她所稱的「貴人」陳太太，由侯帶入一樓，從落地窗爬入屋內。進去前，張素真幾乎用如泣如訴的聲調喊說：「阿進仔，是我啦！阿真啦！我不會來害你！我帶了錄音機，要把我受的冤屈都說給你聽。」

中午12時左右，南非武官領養的女嬰被侯友宜抱出來了。現場一片歡呼，但員警仍緊繃神經。這時警方也連絡不上陳，在窗台呼喊也無反應。未料張素真卻用大哥大打電話給李濤，公開喊冤。氣得邱豐光說：「本來是要張素真扮白臉，安撫陳進興，沒想到她扮起黑臉，讓談判情勢益加複雜。」

到了下午二點十分，挾持時間已逾十八小時，侯友宜再度走出官邸，透露陳進興原本已允諾棄械投降，卻又反悔指名要和謝長廷面對面談判，條件是要謝應允擔任其辯護律師，警方只好緊急聯繫謝長廷，並讓謝進入屋內。

到了下午4點30分，謝長廷與武官的12歲次女克莉絲汀走出官邸。5點50分，謝長廷、葉耀鵬和張素貞的好友陳太太出來，並帶出兩把槍。但事後進毫無音訊，讓所有人急如熱鍋上螞蟻。

來到7點55分，侯友宜再度進入官邸，隨後陳進興交出最後一把手槍棄械投降，穿著西裝外套，留有鬍子的陳進興在張素真陪同下由正門走下隨即帶走，「0414專案」正式告一段落，在陳進興頻作秀下，警方及國人都度過最難捱的24小時。