傳國民黨將展開內部參考民調，找出2024總統選舉最強候選人，新北市長侯友宜今（7）日被媒體詢問民調應納入哪些人？但侯友宜並未面對問題回答，而是指出我國內政百廢待舉，人們生活的辛苦，傾聽人民聲音，解決人民痛苦，才是當前最重要的事。
侯友宜表示，現階段我們面對國際局勢的詭譎，更重要內政百廢待舉，人們生活在物價的波動，過得非常的辛苦，所以當前最重要的是凝聚所有人的力量，來面對這樣的挑戰，傾聽人民的聲音，才能夠解決人民的痛苦，這才是我們當前最重要的事。
傳國民黨將展開內部參考民調，找出2024總統選舉最強候選人，新北市長侯友宜今（7）日被媒體詢問民調應納入哪些人？但侯友宜並未面對問題回答，而是指出我國內政百廢待舉，人們生活的辛苦，傾聽人民聲音，解決人民痛苦，才是當前最重要的事。
侯友宜表示，現階段我們面對國際局勢的詭譎，更重要內政百廢待舉，人們生活在物價的波動，過得非常的辛苦，所以當前最重要的是凝聚所有人的力量，來面對這樣的挑戰，傾聽人民的聲音，才能夠解決人民的痛苦，這才是我們當前最重要的事。
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