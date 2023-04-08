國民黨總統人選難產，基層焦慮，黨內喊話儘速徵召新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫直言，國民黨這次作業比起過去幾屆總統選舉提名都要提早很多，現階段仍在進行整個藍軍整合團結工作，下一階整合包括民眾黨主席柯文哲在內的非綠大聯盟，黨中央與主要候選人都有堅定的共同想法與默契。

朱立倫表示，國民黨這次比過去幾屆提早很多，上屆拖到6至7月才處理，這屆其實從3月就開始，初步完成國民黨內部整合團結，現階段是進行藍軍整合團結的工作，下階段將努力整合「非綠聯盟」，待這幾階段完成後，相信會有非常團結、努力的團隊來面對民進黨，共同讓大家做出最明智選擇。

朱立倫說，國民黨努力的目標是未來要有一個和平繁榮的中華民國，有一個穩定安定的兩岸關係，讓民眾過好日子，跟黨主要候選人也都有這堅定的共同想法與默契，正在努力進行中。

對於內參民調是否對外公開，朱立倫指出，鴻海創辦人郭台銘這次回國也公開表示最後會跟大家團結在一起，支持國民黨提名的候選人；現階段努力藍軍團結整合，接著要跟「非綠」朋友團結整合，包含民眾黨主席柯文哲、民眾黨。

朱立倫透露和郭台銘見面的談話內容，朱說，他向郭表示國民黨決定用徵召的提名方式、期待藍軍能團結整合在一起等，而郭台銘跟他見面時候，已經把後來公開講的那段話，當天在他面前講了，就是郭稱一定支持國民黨做的最後決定，如果提名侯友宜，一定全力支持，而他盼郭能公開講。

對於外傳郭台銘和朱立倫可能組合成「郭朱配」參選下屆正副總統，朱立倫怒斥，造謠中傷、胡說八道，放這樣話的人就是破壞藍軍團結破壞勝選機會，這樣惡毒心胸的人大家都要共同譴責，現階段很清楚 要拉各個朋友支持國民黨。

此外，針對國民黨台北市松信區立委初選競爭激烈，由台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰上演「芯費大戰」，朱立倫強調，現在黨有完整的制度，由地方黨部結合執政縣市首長作為協調基礎，新北市長侯友宜日前就做了示範，台北市長蔣萬安也很努力，若最後協調不成就是公平初選，這是黨內明確制度，沒有任何偏私或個人立場。