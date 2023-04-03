新北市長侯友宜在臉書貼出千字文，表示趁著清明連假，他今走訪蘆洲黃昏市場，關心攤商生意。（圖取自侯友宜臉書）

清明連假期間，新北市長侯友宜今（3日）走訪蘆洲黃昏市場後有感而發，透過臉書寫下千字文認為「人民關心的大小事，必須是政府心中最重要的事，為政者的用心跟效率，人民都看在眼裡！」對此，國民黨新北市議員江怡臻認為，「市長已拉高格局來看待問題！」不僅是以全市的角度，而是全國甚至於國際觀，解決民眾真正關心的問題。

台灣民眾面臨缺蛋、缺雞肉及豬肉價格飆漲等民生問題，侯在臉書中特別提及走訪蘆洲黃昏市場時，被炸物攤老闆一眼認出，數月前老闆娘熱情地邀請他在招牌上簽名，由於當天天候不佳，署名同時也寫下了「于風雨中」，描述的除了是相遇時的情景，也正是台灣面臨外部局勢動盪、內政百廢待舉的現況。

江怡臻指出，侯市長走訪蘆洲黃昏市場後有感而發，他是在市場長大的，不僅反映市場攤商的問題，同時也將民眾的心聲再度傳達給中央；市長並非每次都出席行政院會，但每次出席總將第一線的民情反映給中央，包含之前的1280月票等，如今缺蛋就是供需不平衡的問題，民意沸騰後，中央才趕緊補破網。

她說，如今受到俄烏戰爭等國際局勢影響，民生物資攀升，侯市長千字文中所提到的，就是從全市的角度拉高到全國甚至於國際觀，向中央提出誠心的呼籲，「市長已拉高格局來看待問題！」如今清明連假，民眾家族祭祖齊聚，侯市長儘管沒有公開行程，仍心繫於民眾，再次向中央傳達民眾的心聲。