沙巴的小朋友拿到一塊餅干後開心不已。（張雪如提供）

彰化縣快樂天堂基金會董事長張雪如，今年初率志工團及牙醫師到馬來西亞沙巴救援，直擊當地難民困境，志工帶來的一小塊餅干就可讓當地幼童樂開懷，隨行牙醫師更發現難民們幾乎都滿口爛牙，讓人看了相當心酸。志工團預今年8月再度前進沙巴，也號召有志分享無國界愛的民眾一同前往。

彰化縣快樂天堂基金會除協助國內無依無靠或弱勢的往生民眾送終外，也從事國際救援工作。今年2月間，張雪如率領18名志工及4名牙醫師到沙巴難民區進行國際救緩。他們抵達當地後，隨即拿出餅干及玩具給當地的小朋友，讓小朋友開心到大喊大叫。

「看了真的很心酸！」張雪如說，沙巴難民區住的都是沒有公民身分的人，當地生活條件極差，物資相當缺乏，沒水也沒電，因此該區也被稱為沙巴的黑區，小朋友拿到一小塊餅干、巧克力或玩具，就能開心半天。雖然近年來都有國際志工前往救援，但短暫救援並無法解決長久的問題。

張雪如表示，當地除了民眾生活困苦，醫療資源也相當缺乏，當地居民幾乎都有著一口爛牙，隨行牙醫師在幫當地一名年輕婦人拔掉兩顆牙之後，該婦竟問「醫師不喜歡我嗎？為什麼我只拔兩顆牙，別人都拔了好幾顆？」一問才知該婦因天天飽受牙痛折磨，恨不得牙醫師幫她把牙全拔光，看能不能減輕疼痛。

「看到了，心裡就放不下了。」張雪如指出，跟國際貧困地區相比，生活在台灣真的很幸福，她到沙巴之前，就已知道沙巴難民區的生活條件相當差，真正到了當地，她看到沙巴還有那麼多大人及小孩都需要物資和醫療協助，心裡真的很難過。他們沒辦法幫到每一個人，「只能幫多少，算多少」。

張雪如已和當地小朋友約定，將會再帶著餅乾、巧克力及玩具前來；此外，快樂天堂基金會創會董事長林傳凱醫師，也將持續號召台灣更多的牙醫師和更多的資源，預計今年8月底再訪沙巴，再把台灣人的愛分享給當地民眾。