今年春節過後，缺蛋問題再度浮現，根據《大數據股份有限公司》發布最新《缺蛋？不缺蛋？網路怎麼看》時事議題洞察報告指出，2023年1至2月缺蛋聲量較2022年同期增加287%，其中負面聲量成長15倍，2023年1至2月網路好感度比值較2022年同期下降0.7。

針對缺蛋議題，各方論點不盡相同，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，分析探討網友、民眾熱議的「10大缺蛋議題」，一起來看大家都在討論什麼？

No.1 農委會進口雞蛋

為了解決雞蛋供不應求的問題，農委會3月底已進口超過500萬顆雞蛋，4月、5月也將各有3000萬顆進口雞蛋，此批進口蛋源來自泰國、美國、澳洲等國。

針對這回的缺蛋風波，許多網友非常關注進口蛋的相關議題，討論內容包括進口蛋的價格、購買通路等等，「進口的便宜蛋一進來，大家都不買貴貴的本土蛋了，都去全聯、大賣場買，現在市場的蛋滯銷，價格砍半也沒人買，蛋商不禁感嘆快失業了，真爽」、「總算買到進口蛋了，89元12顆」。雖然進口蛋陸續上架到通路販售，但仍有網友買不到雞蛋，並抱怨表示，「進口蛋我現在連個蛋影都沒看到，貨架都空的」。

No.2 雞蛋漲價

除了搶買進口蛋之外，網友、民眾也很在意蛋價，雞蛋價格的討論聲量在這股「缺蛋議題」風波中衝到第二名。

根據了解，雖然近期蛋價凍漲，目前產地價及批發價每台斤為45.5元及55元，但卻引發蛋商不滿，也傳出台灣南部和北部的蛋價出現大幅差距，價差在4成左右，甚至有業者指出，現在市場上的蛋價一團亂，什麼價格都有。許多網友不滿地表示，「日本的基本工資比台灣高很多，一樣缺蛋，蛋價卻比我們低」、「政府抑制不住蛋價，任由飆漲，擺明通路有問題，蛋農囤貨、中盤囤貨，到消費者手上天天報價都在漲」。

No.3 囤蛋亂象

蛋荒問題持續延燒，引發民眾、店家一窩蜂搶蛋、囤蛋的現象，更有不肖商人藉機惡意拋售過去囤積或散裝過期的雞蛋，造成蛋價崩跌，甚至影響民眾的食品安全。同時還傳出有人直接將廂型車停在內湖科學園區路邊販賣「結緣蛋」。

針對這波囤蛋亂象，不少民眾憂心買到劣質蛋，網路上更是掀起討論話題，有不少網友提出建議，「千萬不要在原來沒有賣蛋，卻突然有蛋賣的地方買雞蛋，才不會買到囤蛋，質保期會差很多，也可能買到臭蛋」、「一放出缺蛋消息，大家就在囤蛋啊，每個人都狂買，沒有用到也狂買」。

No.4 炎亞綸「我每天都吃得到蛋」言論挨轟

鴻海創辦人郭台銘曾在臉書發文，表示全台蛋荒看不見盡頭，藝人炎亞綸則在底下留言反駁，「我最近每天都吃得到蛋，是不是幻覺啊？」還貼出便當照片稱「現在的便當，怎麼又有蛋了啦！」該言論當日一出，立刻激起1萬7,388筆網路聲量及後續討論度，除了有力挺炎亞綸的網友之外，同時也有許多民眾認為炎亞綸的言論缺乏同理心，批評炎亞綸是「白嫩晉惠帝」，意外引爆一場風波，網友們留言，「你吃得到蛋當然理性啊！我們的確是很難買到蛋，而且又貴的要死，有沒有想到我們的感受」。

No.5 為何會缺蛋、鬧蛋荒

缺蛋問題遲遲無法徹底解決，連帶影響到其他蛋類產品的供應，民眾、網友紛紛好奇及討論缺蛋的原因，「為何別國的蛋能多到能外銷，台灣卻缺蛋這麼嚴重」、「我認識中南部蛋農，產量根本很正常沒有變少，產地價格也沒有明顯變動，所以會缺蛋原因就是人為造成的」。綜合近期媒體報導，這回缺蛋的主要因素，包括禽流感、氣候影響、雞隻飼料成本上漲以及農曆春節期間蛋雞休產。而目前國際間爆發大規模禽流感疫情，台灣同樣受到影響。

No.6 「缺蛋、有蛋」網軍帶風向

缺蛋爭議在網路上引發不少激辯戰場，有人拍攝超商無蛋可賣的照片，卻也有人高喊台灣不缺蛋，並曬出一箱一箱裝滿雞蛋的照片。網路資訊真假難辨，PTT「創世神」杜奕瑾曾表示，發現208個PTT帳號有「周休四五」的協同行為，到哪都能看到缺蛋的新聞，認為似乎有人刻意帶「缺蛋風向」。同時，杜奕瑾也於臉書發文表示，「在新聞公關公司夾攻下，我還買得到蛋也真厲害。」

另外，臉書粉專「網紅牙醫史書華」曾以「缺蛋、還是缺腦？」為內容發文，表示沒有台灣沒有缺蛋問題，但該篇貼文一出，粉專即被大量檢舉，遭臉書下架。

不少網友認為無論是「缺蛋」或「有蛋」，兩種議題背後應該都有人為操作，「媒體不停惡意帶風向，應該快翻車了」、「只要說跑了好幾個地方都買不到蛋，就是帶風向」。

No.7 自己養雞生蛋

排隊搶購雞蛋成了近期不少民眾的日常，也讓不少人開始討論自己養雞產蛋的可能性，甚至喊出「自己的蛋，自己產」。網友們突發奇想表示，「認真，可以自己養雞，台灣法律並沒有禁止民眾養雞，養雞教學網路資源很多」、「為什麼不推廣全民人人養雞？」、「求人不如求己，以後不流行養狗養貓，養小雞會流行起來，眼光要早人一步，大家不要跟我搶養雞喔」。

No.8 蛋類製品漲價或不供應

隨著蛋量短缺、蛋價調漲，許多店家因為負荷不了成本飆漲，因此不少蛋製品連帶跟著停賣或漲價。像是彰化的排隊名店「不二坊蛋黃酥」，日前公告因為物價上漲，每顆蛋黃酥從目前45元漲到50元；另外，還有蚵仔煎店家因為雞蛋缺貨，改用鴨蛋蛋液做料理。網路上不少開店的網友反應，「遇到蛋漲價潮，遇到雞蛋糕的淡季夏天，真的要命啊」、「最近缺蛋，訂單差點開天窗，而且食材漲價讓利潤又更低」、「看到桃園有蛋糕店老闆今天發文說叫不到蛋了，供應商說暫停供應，請蛋糕店自己找蛋源」。

No.9 雞蛋國家隊

農委會在2020年成立「雞蛋國家隊」，並拍攝相關影片，向民眾宣導不要囤蛋，近期該支影片再度被網友翻出，質疑歷經3年時間，雞蛋不只短缺還大漲價。網友不滿地批評，「雞蛋國家隊拍了成軍的影片，卻完全沒有解決任何問題，飼料還是貴、蛋雞還是不夠、每日雞蛋缺口還是在」、「嘴砲國家隊」、「什麼？！有雞蛋國家隊？」「宣傳都很厲害，實際都無作為」、「名字有XX國家隊的一定完蛋」。

No.10 雞蛋何時恢復正常供應

進口蛋能暫緩蛋量不足問題，但國內蛋雞產量何時能恢復正常，更是大家關心的焦點，許多人相當期待這波缺蛋潮及蛋價能盡快回歸平穩，網友們紛紛喊道，「蛋什麼時候才可以恢復正常啦」、「大家搶買蛋，大盤商就一直漲，大家不要去搶買，蛋量就多了，價位就會恢復正常值，要吃蛋去早餐店就可吃到了」、「媒體不報導缺蛋，就不會造成民眾瘋狂搶購，一段時間蛋的產量就會回穩」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年04月05日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『缺蛋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統