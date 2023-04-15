民進黨在2020年大選包辦高雄市區域立委8個席次。然而左楠區立委劉世芳近日以身體因素，宣布放棄黨內立委提名，不再角逐2024立委戰局，在高雄政壇投下震撼彈！對此，《中天電視》Youtube頻道昨（14）日也發起網投票，探究藍營是否有可能在高雄搶下一席之地。

截至15日下午3點為止，總計有超過2.6萬人參與此民調。在針對「劉世芳宣布不選連任，你覺得國民黨2024有機會奪回高雄市左楠區嗎？」的問題，認為「一定可以」的網友高達44%、表示「有機會」的民眾則有30%、剩下26%的人則抱持國民黨「不可能」奪下左楠區的態度。

對於國民黨在高雄立委選戰是否有勝算，網友紛紛留言表示，「看這次柯志恩就知道高雄人有清醒一點點了」、「只要好好推出候選人絕對有機會拿回來」、「不只黨要團結，百姓們更要團結，這樣才能讓台灣恢復生機」、「要更努力，不要只迷信基本盤」；但也有人憂慮，「高雄跟台南是永綠，綠到出汁」、「大部分的高雄人是看顏色投票的」。

而在劉世芳表達放棄連任之後，綠營人士紛紛點名接棒人選，其中包含高市府觀光局長高閔琳、高市府毒防局長林瑩蓉；國民黨方面前立委張顯耀、當地議員陳玫娟都表態有意挑戰。