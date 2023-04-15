蔡英文總統任內連年調升基本工資，2023年基本工資月薪達2萬6400元、時薪達176元，民進黨立委賴惠員13日到立法院質詢時，再呼籲勞動部調漲基本工資到28000元，勞動部長許銘春回應，「如果個人可以決定，我支持」。對此，入口網站《Yahoo民調》13日也發布最新網路投票。

截至15日早上7點50分，有超過10200人參與此投票，針對「基本工資連年調漲，你有因此受惠嗎？」一題，表示「受惠很多」的民眾僅僅只有7.2%、認為「有所受惠」的網友網友也只有6.5%、抱持「受惠有限」的人占15.7%、「完全沒受惠」的參與者高達64.6%、剩下6%為「不知道／沒意見」。

另在「有學者憂心，調漲基本工資恐再帶動物價上漲，你的看法是？」的題目，「非常擔心」的民眾高達61.6%、而「有點擔心」的網友則有17.4%、表示「不太擔心」的人占7.3%、自認「完全不擔心」的參與者僅僅只有9.0%、剩下4.7%為「不知道／沒意見」。「有點擔心」與「非常擔心」加總高達79%。

至於「你贊成在今年內將基本工資從2萬6400元，調至2萬8000元嗎？」，「非常贊成」的民眾占30.3%、「還算贊成」的人有16.9%、「不太贊成」為12.0%、「非常不贊成」最多達30.4%、剩下10.4%為「不知道／沒意見」。