近來外界直指就業安定基金淪為小金庫，勞動部表示，就安基金是用以促進國民就業、提升勞工福祉及處理外國人聘僱管理等事務，其經費的收支保管及運用均依規定辦理，亦須透過預算編列，經立法院審查，實務執行時，並透過定期及不定期的訪查及評核機制，有效掌握就業安定基金的運用，每年協助50萬餘人次安穩就業。

勞動部依預算法第21條規定，訂有「就業安定基金收支保管及運用辦法」，且設有就業安定基金管理會定期召開會議，並於必要時召開臨時會議，針對該基金預算、決算及執行情形進行審議；委員組成包括勞工團體代表、雇主團體代表、政府機關代表及專家學者共計29人。

勞動部表示，就安基金年度預、決算及執行，均須依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定編製及程序辦理，勞動部籌編年度預算時，即本零基預算精神，依實際業務服務需求並參照前一年度預算執行情形，併同檢討減列不具效益、已過時或績效不彰計畫，審慎編列預算，再提交行政院並轉送立法院審議及監督。

勞動部表示，就安基金運用以促進國民就業為主，推動各項就業服務、職業訓練等相關措施，協助國人含婦女、身心障礙者、中高齡及高齡者等特定對象及就業弱勢者，提升勞工就業力及促進就業，進而協助於職場穩定工作。疫情期間，更針對減班休息勞工、失業及待業青年、就業弱勢等對象推動充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、安心即時上工計畫及安穩僱用計畫等措施，已協助161萬勞工及2萬家企業減輕受疫情衝擊影響。