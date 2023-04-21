知名主持人于美人昨（20）日正式宣布，將投入2024中正、萬華區立委選戰，引發政壇震動。對此，媒體人黃揚明在臉書詢問，于美人是藝名而非本名，是準備要改名了嗎？于美人今（21）日對此做出答覆。

黃揚明表示，于美人參選立委，他想到的第一個問題是，「美人姐，你改名了嗎？」因為在于的參選記者會上，背板上寫的名字是于美人，不是本名「于耘捷」。黃揚明推測，于美人應該已經做好準備，會將廣為人知的藝名改成本名。

據《ETtoday新聞雲》報導，于美人對黃揚明的問題做出回應，稱自己有兩個名字，一是證件上登記的名字，另外則是群眾賦予的名字。于美人還強調，從出社會工作以來，她就開始使用「于美人」此名，同時努力將該名字活成觀眾期待的樣貌、及活出自己的態度，爭取大家的共鳴。

于美人說，群眾給予這個名字新生命，來的好不如來得巧，自己會找個黃道吉日歡喜的來正名，「成為名實相符的于美人。」

過去藝人參選把藝名扶正案例，黃揚明提到，最有名的就是本名余清源的立委余天，為了參選而改名；同樣有意角逐中正萬華區國民黨立委提名的台北市議員應曉薇，也是為了參選將本名應牧庭改為藝名。

黃揚明還指出，本名葛元誠的歌手高凌風，為參選台北市議員想改名，但因姓氏不能改，而改名為葛高凌風。至於Youtuber邱威傑過去選台北市議員時，也是靠改名造勢的經典案例，將名字改為邱議員宣布參選，隨後又改回本名。

此外，依據《姓名條例》第9條規定，同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同；與三親等以內直系尊親屬名字完全相同；同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同；與經通緝有案之人犯姓名完全相同；被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養；字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者可申請改名。另依前項第六款申請改名，以三次為限。但未成年人第二次改名，應於成年後始得為之。