為防範違規導致車禍，警方於高雄車站中山、建國路口以及九如、博愛路口建置科技執法。圖為九如、博愛路口科技執法。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄車站周邊中山、建國以及九如、博愛路段車流量大，常有用路人違規發生車禍。據警方統計，1月至昨日2路口共有58件車禍，中山、建國共12件，九如、博愛共46件。高市警方在這2路口建置「闖紅燈、違規左轉，未依號誌指示行駛」科技執法，希望取締違規減少車禍發生，於28日正式上線取締。

高雄車站屬於環抱狀路型，往北站東路、往南站西路皆屬單向行駛，用路人需從中山、建國路口接站東路；九如、博愛路口接站西路行駛。警方指出，站東路接博愛一路禁止左右轉入九如二路，欲行駛九如二路可於站東路接松江街直行來完成；站西路接中山一路禁止左右轉入建國二路，欲行駛建國三路可直行站西路引道。

而2處路口車流多，容易發生車禍。據交通大隊統計，中山一路與建國二路口發生A2類事故8件、A3類事故4件，共12件；九如二路與博愛一路發生A2類事故13件、A3類事故33件，共計46件。

交通大隊指出，經分析肇事原因以「未保持行車安全距離、間隔」為主、「變換車道或轉向不當」次之、「未注意車前狀況」等再次之。交通事故發生原因多是駕駛人駕駛行為不當、疏忽及未注意所造成。

為防範違規導致車禍發生，警方也在中山、建國以及九如、博愛2路口建置「闖紅燈、違規左轉，未依號誌指示行駛」科技執法設備，將於4月28日起正式執法取締。依照道交條例，闖紅燈者可罰1800至5400完罰鍰，違規左轉、未依號誌指示行駛可處處600元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，建置設備已於高雄市政府警察局全球資訊網站公告設置地點，也設置有文字告示牌，加強提醒用路人該二處實施科技執法；建置科技執法設備的主要目的在於防制交通事故發生，確保道路交通安全。