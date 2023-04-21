台積電總裁魏哲家20日在法說會上強調，高雄廠持續興建，不過將由28奈米轉為先進製程；財務長黃仁昭則補充，可能會朝3奈米以下製程布局，但時間上會保持彈性。消息一曝光，內行網友立馬解讀，「時間彈性，夠明顯提示」。由於台積電未提到高雄建廠進度，當地建商擔憂大漲逾3成的楠梓、橋頭和周邊房市，恐將有壓力。

台積電2021年底宣布將在高雄廠興建7奈米與28奈米兩座廠，但前者先暫緩，本月又爆出28奈米計畫生變，讓外界質疑高雄廠可能跳票。

對此，總裁魏哲家解釋，最早是28奈米需求非常高，所以高雄一開始計畫做28奈米，但日本、中國加入28奈米廠擴建，市場變化太快，為了避免產能過多，因此高雄廠調整為先進製程。

財務長黃仁昭會後也補充，目前評估高雄廠會朝3奈米以下製程布局，但時間上要「保持一點彈性」。

工商時報報導，台積電未提到高雄廠改為先進製程的建廠期程，成為當地建商關注的疑慮，特別是近1年半來，新屋大漲逾3成的楠梓、橋頭和周邊房市，恐將有壓力。

台積電釋出高雄廠後續興建調整，引起PTT網友熱烈討論，紛紛表示「強調時間上會保持彈性還不懂喔」、「說話的藝術，下次開法說再改都沒關係」、「搞清楚遊戲規則就不會像買600以上的」、「7nm稼動率超級低第一個排除」、「以拖待變，懂玩」。

但也有網友認為，外界吵來吵去很莫名其妙，只是目前因景氣關係，時程會延後而已，此外，科技業壓TBD，大概知道意思吧，講太白怕被為難，但也不是沒有要做，看產能需求。