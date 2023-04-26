美國推動520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案卡關，就連台積電董事長劉德音也坦言有些細節沒辦法接受，還要再跟美方談。近日也傳出劉德音難接受的2大條件，就是早已引起爭議的超額分潤與上繳營業資訊等附帶條件。

超額分潤是指領取晶片法案補助的晶片廠，美國新廠的獲利如果超過原先預期，需要與美國政府分享，此舉目的是政府想確保美國人的納稅錢能被有效利用與回饋，但對企業而言將壓縮獲利空間。

另外，上繳營業機密的條件也讓許多晶片大廠跳腳，鏡周刊報導，半導體業痛批美方吃人夠夠，「一方面要在美國打造半導體聚落，又要廠商提供營業祕密資料，如果美國把台積電商業機密私下交給英特爾，藉此扶植取代，對台積電肯定有影響。」

傳出劉德音就是對這兩項條件有疑慮，才會持續與美方談判，晶片法案主要推動者之一的美國半導體協會（SIA）執行長John Neuffer等高層，日前更親自來台灣拜訪劉德音，就是為了要說明美方的觀點並釐清雙方立場。

晶片法案引起爭議的附加條件是商務部所定的行政命令，市場持續觀察美方態度是否會鬆動，或者晶片業能找到突圍的辦法，不具名的半導體業主管批評，美政府很少提供補貼，這次看來有點狀況外，「商務部的規劃有點荒謬，先不要說分潤有多難落實，他們竟然覺得業者在美國設廠會賺錢。」