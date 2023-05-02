美中對抗日益升級，大陸快時尚巨頭Shein近年迅速擴張全球版圖，如今已成長為不下於Zara、H&M的快時尚巨獸。近日美國20多名跨黨派議員組成兩黨小組致函美國證券交易委員會（SEC），呼籲停止Shein在美國首次公開募股（IPO），直到該公司證明不存在強迫勞動行為。

綜合路透、CNBC報導，這項倡議由民主黨議員威克絲頓（Jennifer Wexton）及共和黨議員羅斯（John Rose）領頭推動，包括民主黨議員布魯門瑙爾（Earl Blumenauer）也簽署這一倡議。他們曾於去年提出立法，有效終止大陸和其他非市場經濟體進口的關稅優惠。

信中提到，美國立法者希望SEC要求Shein獨立審計並核實「該公司沒有涉及強迫勞動，作為在美註冊發行證券的條件」。

有消息指出，Shein有意今年在美國IPO。

對此，Shein發言人回應，作為一家全球性公司，Shein重視整個供應鏈的透明度，致力尊重每個市場人權並遵守當地法規，公司對強迫勞動「零容忍」，供應鏈必須遵守符合國際勞工組織核心公約。