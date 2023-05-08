烏克蘭上周宣稱，使用美國提供的愛國者飛彈防御系統，在基輔上空擊落了一枚俄羅斯超高速導彈。國防部戰規司長李世強中將在答覆立委江啟臣表示，這是愛國者三型增程彈，我方有採購，但要到2027年以後才會運交。

江啟臣問國防邱國正，共軍是否有超高速導彈，邱國正說，有；江啟臣說，他日前去參訪國軍愛國者飛彈陣地，知道我們沒有愛三增程彈，希望軍方爭取美方比照烏克蘭，儘速運交給我們。

此外，江啟臣詢及美方5億元無償軍援事宜，邱國正說，現已經在談，主要就是美方軍售延宕、遲交的項目，優先彌補，優先給台灣，但這不算在軍購裡，這是無償給的。至於何時宣布，李世強說，時間點由美方自己公告。

邱國正在答覆立委劉世芳時指出，這件事談了很久，不是最近這幾天，美方通過5億元的授權軍援，是對我延宕，沒有得到的武器，將美軍現有的武器先移給我，但不算在軍購的錢裡，就是彌補延宕遲交。