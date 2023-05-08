美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）日前展開一次演習，綜合全球反恐戰爭中使用的一些代表性戰術、武器和其他工具，反映出美國陸軍特種作戰司令部已經做好應對與主要軍事對手可能發生的衝突的準備，而演習科目更直接點名中國大陸入侵台灣。對此，前大使介文汲8日就表示，「我認為這次是針對性，有意公開的，故意釋放訊息，特種部隊特別把支援台灣作戰的假想演練公佈出來，我覺得跟山東艦去關島是有關的」，引發討論。

介文汲8日在網路節目《不演了新聞台》中表示，「美國的部隊一定都是在做各種狀況的演練，過去一定也有針對台海，不會現在才開始，為什麼這次公開特種部隊對什麼樣的地區、可能的戰爭指名道姓的說在正在進行演練？我認為這次是針對性，有意公開的，故意釋放訊息」。

介文汲認為，「我能夠聯想的就是，連續兩度中國大陸的航母抵近關島進行演訓，所做的一種反應」，介文汲也提到，反制解放軍演訓，對美國來說，「遼寧艦去年出沒的時候，他第一次的反應，就立刻公佈了關島的防禦能力，顯示了他堅不可摧的防禦能力；這一次山東艦目前還沒有太強烈的回應，我認為特種部隊特別把支援台灣作戰的假想演練公佈出來，我覺得跟山東艦去關島是有關的」。