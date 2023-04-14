推廣惜食理念與飲食淨零排放，新北市環保局將辦理首屆新北「滿漢全惜」甄選活動，分為「惜食料理食譜組」及「惜食教案組」，邀請對料理有興趣的學生或民眾加入推廣惜食理念，收件時間自即日起至6月15日中午12時止，各組前三名及佳作可獲得豐厚獎金，且各組第一名將代表新北市參加環保署辦理的全國總決賽，爭取「首惜廚師」的最高榮譽。

新北市環保局表示，新北市自2016年起推動「新北惜食分享網」，以「公益」、「教育」及「環保」三大主軸，透過跨局處合作及公私協力，於食物生產鏈中的各個環節推動惜食理念，降低食物浪費，建立低碳健康飲食的生活態度，至今已有超過1500個民間單位響應。

另環保局也從教育學童著手，將惜食理念納入「新北環保小局長」系列課程中，帶領學員至食物銀行了解食材如何被收集、分類存放、再分配予需要的人，也讓學員實際動手運用格外品或即期食材製作創意惜食料理。

環保局提到，市府也曾跨局處合作製播惜食宣導影片，於中秋節過後教民眾如何消化吃不完的月餅，影片中環保局、農業局、交通局及衛生局局長紛紛發揮創意，以不同口味的月餅搭配冰箱中的剩餘食材，製作出口味獨特的月餅炒飯及月餅優格沙拉，頗受好評。

今年更配合環保署政策舉辦新北首屆滿漢全「惜」惜食料理甄選活動，邀請對料理或惜食理念推廣感興趣的學生或民眾來投件，在尊重環境及傳達永續觀念基礎下，發揮創意、化平凡為神奇，提出「惜食美味食譜」或「惜食創意教案」。

只要是111學年度就讀新北市轄內學校的學生，或設籍、居住、工作於新北市的民眾皆可參加。活動將選出各組的前3名及佳作4名，分別可獲得2萬元、1萬元、5000元及2000元商品禮券，且各組第一名將可代表新北市參加全國總決賽，爭取最高獎金10萬元的首惜廚師榮譽。