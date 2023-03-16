犯下殺人、擄人勒贖等重大刑案槍擊要犯「惡龍」張錫銘遭判無期徒刑定讞，在監服刑17年，今年2月第20次申請假釋再遭駁回，施姓友人今日於臉書分享張錫銘公開信，張寫下「2024我要行使公民權義務投票」，監所關注小組指出，張已向矯正署提出復審聲請。

張錫銘去年10月不滿5年內申請假釋18次均遭駁回，提起行政訴訟，遭台南地院駁回原告之訴，他後來再狀告矯正署，也被高雄高等行政法院駁回確定。台南監獄指出，張錫銘獄中表現如常，一級收容人每月可與親友懇親，張妻上個月曾來懇親。

張錫銘友人今於臉書分享張錫銘公開信，信中寫著：雖屢遭「法律十萬條、要用自己喬」駁回20次假釋申請，大法官也打臉駁回他的釋憲聲請，但他仍尊重法院裁定，會再努力學習，盼大眾看見他改變自新的心，讓暗房的省思成為點亮復歸之路的一盞光。他於信中提到，第4次爭取權益訴訟準備中，堅信台灣是文明、法治進步國定，「我是驕傲、堅韌有勇氣的台灣人，也呼籲執政當局，2024我要行使公民權義務、投票。」

監所關注小組指出，張這次假釋是在2月提報的第20次假釋，並在2月21日得知不予許可，目前張已向矯正署提出復審聲請。監所關注小組說，一級收容人依照監獄行刑法規定，每4個月應報假釋，張錫銘假釋提報在每年的2、6、10月，強調張和小組持續透過比申請假釋更耗時的訴訟程序，就是要搞清楚，究竟要如何才能夠符合假釋要求，又假釋評量時到底是如何考慮。

針對張錫銘提到希望2024年能投下總統票，這是監所關注小組在去年1126針對修憲複決公投爭取收容人投票權的一項行動，該小組1個月內收到來自全台51個監所31個監所（包括明陽中學）共2526份請求書，並遞交給中選會啟動後續行動，張錫銘就是發出號召後第1位簽下請求書的在監收容人。