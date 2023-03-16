2024年立委選舉藍營新生代喊出「世代交替」之聲，其中台北市第7選區更因現任議員徐巧芯宣布參選立委，直接挑戰該區現任立委費鴻泰。而近期有份網路投票顯示，有77%網友支持費鴻泰轉不分區。對此，費本人則強調，他當了5屆的區域立委，唯一的競爭對手就是自己，因選民會檢驗他過去所提承諾是否有達成。費鴻泰更說，區域立委必須「空戰和陸戰都很強」，更喊話說：有意角逐提名的人就應按照規則去做，不口出惡言。

《中天新聞》13日起以「你支持費鴻泰戰區域立委還是列不分區？」為題，發起網路投票活動，截至今（16）日已有2.4萬名網友參與投票。其中，有77%的人支持將費鴻泰列入不分區立委名單，11%選區域立委，另有12%的人覺得都可以。費鴻泰14日在中天網路直播節目《線上面對面》受訪時感謝網友肯定，但反問：有哪一個在區域立委初選落敗的參選人，還能被提名參選不分區立委？費表示，他當了5屆的區域立委，唯一的競爭對手就是自己，因為選民會檢驗，他過去所提出的承諾是否有達成。

費鴻泰直言，不分區立委的提名競爭相當激烈，不是個人想要就會有的。他也分析區域與不分區立委的不同，以台北市為例，北市區域立委的空戰和陸戰能力都要強，兩者缺一不可；至於不分區立委，則看中委員專精的人、事、物，通常不會需要去打陸戰。

費鴻泰強調，國民黨在區域立委提名有自己的遊戲規則，有意角逐提名的人就按照規則，不口出惡言，同時槍口一致對外，團結支持國民黨2024派出的候選人，讓候選人能夠打贏明年的選戰，「這才是台灣未來的希望」。