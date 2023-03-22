民進黨2024立委登記開跑，英系掌門人、嘉義縣山區立委陳明文放棄連任，屬意由兒子、前台北市府副發言人陳冠廷接棒，地方盛傳陳明文有意爭取不分區提名。對此，陳明文22日強調，他不會爭取不分區立委，不會發生兒子選區域立委，父親還擔任不分區立委的事情。

陳明文下午舉行媒體茶敘時談到，他在當選第10屆立委就公開聲明會「緩退」，不能急流勇退，因為政治不是個人的事，而是和大家有關的事，所以他必須有所安排，像是協助縣長翁章梁順利連任，而黨職中常委便交棒給蔡易餘。

陳明文感嘆說道，過去地方派系以人為中心，靠個人效忠，但他過去喊出「跨出派系、清流共治」，卻沒人相信他走「終結派系」這條路，說他是「派系的頭」，還被冷嘲熱諷，但事情沒這麼簡單，必須花時間慢慢轉型。

外傳陳明文想要經營「陳氏王朝」，他反駁，自己不會只栽培兒子，像前立委蔡啟芳原先想要再選，是他建議交棒給蔡兒、現任嘉義縣海區蔡易餘，而翁章梁跟他「沒親沒故」，自己也力挺對方選縣長。

陳明文將交棒給兒子陳冠廷，他說，在這之前也有和兒子特別討論過，政治是一輩子的事情，要為別人奉獻而不是以自我為中心，和兒子討論過後，兒子也同意參選。

陳明文表示，自己以前不知道兒子很會讀書，後來兒子考上了美國威斯康辛大學麥迪遜分校、日本東京大學公共政策碩士，他才知道原來兒子這麼會唸書，他也說，嘉義需要世代交替，該是年輕人出來的時候。

陳明文指出，農曆年後陳冠廷決定投入選戰，也到基層拜會過，自己也到兒子走過的地方聽看看一些人的看法，都對兒子讚美有佳，而陳冠廷的口號是「年輕世代、開拓新局」，代表著嘉義需要年輕人出來拓展不同的視野。

「很多人嫌我不是說做不好，而是做太久。」陳明文回顧從政47年的過去，儘管他對競選連任有自信，卻仍想交棒給年輕人，讓嘉義縣世代交替；他也說，自己的心願就是退休。