台中市54歲張姓婦人日前接獲兒子老師來電周轉200萬元，雖久未聯繫，但仍想幫助老師渡難關，她前往銀行欲匯款，行員察覺有異報警，員警前往關心並勸說，張婦才驚覺差點落入詐騙集團陷阱中，感謝警銀聯手成功保住積蓄。

台中市豐原警分局表示，豐原派出所警員陳志輝、陳彥勳日前接獲銀行行員通報，有民眾疑遭詐騙，需要警方到場協助。

經了解，該張姓婦人接獲兒子研究所老師來電周轉200萬元，雖久未聯繫，但仍欲幫助老師渡過難關，未再加以查證確認，即前往依指示操作匯款，行員關懷匯款用途察覺有異，趕緊報警處理。

員警得知原委後，向張婦解釋此為典型假冒親友詐騙手法，這才張婦驚覺自己差點落入詐騙集團陷阱中，感謝警銀聯手成功保住其積蓄。

豐原分局長劉其賢表示，詐騙手法花樣百出，呼籲民眾不論於網路交友或是接獲假冒親友來電等，對方以各種名目騙取民眾同情或是以高獲利投資手法誘使民眾匯錢至指定帳戶，切勿聽信詐團教戰手法而編謊言試圖躲過行員警方關懷，應誠實向警方說明來龍去脈，使錢財不輕易流入詐團手中，若有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。