美國佛州一名婦人日前慘遭殺害陳屍住家，她的2歲兒子失蹤多時，警方全力搜索之後，週五（31日）發現一座湖裡有隻鱷魚叼著小男童的遺體。男童的父親涉有重嫌，正因雙掌雙臂刀傷住院且拒與調查人員交談，目前尚無律師代為發言。警方將以一級謀殺罪送辦。

案發地點位於佛州西部坦帕灣岸的聖彼得堡（St. Petersburg）。美聯社1日報導，聖彼得堡警察局長哈洛威（Anthony Holloway）31日晚間說明，現年21歲男子莫斯里（Thomas Mosley）將面臨兩項一級謀殺罪名，被害人是20歲的女子傑弗瑞（Pashun Jeffery）與兩人的2歲兒子泰倫（Taylen Mosley）。

美國佛州聖彼得堡警方調查一起家暴案，失蹤的2歲男童已死亡，一隻鱷魚刁著他的遺體。

聖彼得堡警方在當地時間週四（30日）接獲報案，有人發現傑弗瑞陳屍公寓，2歲的泰倫不見蹤影，警方派出潛水伕、無人機雙管齊下強力搜尋。這家人住的公寓社區附近幾公里處有一座湖泊，警員注意到有一隻短吻鱷嘴裡「有東西」，片刻之間發現鱷魚叼著的是個小孩子。警方朝這支短吻鱷開了幾槍，鱷魚終於鬆口。

哈洛威說：「我們設法保全泰倫的遺體完整無缺。短吻鱷已以安樂死處置。」他表示，對於整起事件如此收場，警方非常遺憾。

美國佛州一名婦人慘死刀下，2歲兒子失蹤，警方全力搜尋之後，竟在一隻鱷魚嘴裡找到他的遺體。圖為聖彼得堡警方提供男童生前照片。（圖／美聯社）

傑弗瑞在一家藥局工作，她與兒子泰倫最後一次露面是週三（29日）下午5時20分左右。警方說，當晚約8時30分，鄰居聽見莫斯里一家住的公寓周邊傳出很大的喧鬧聲，但沒人報警。隔天週四，傑弗瑞的母親找不到女兒，於是聯繫公寓社區管理員，這才發現傑弗瑞陳屍公寓內。哈洛威說，死亡現場「甚為暴力」，傑弗瑞身中多刀慘死。被害者的家人說，傑弗瑞母子大約1個月之前才搬進這處公寓。

警方表示，莫斯里在周三晚間9點鐘左右去了他母親的住家，手掌與手臂均有刀傷，後自行赴當地醫院就醫，直到週五晚間仍在住院。

警方暫時還未查明泰倫的死因，遺體為何會落到鱷魚嘴裡也仍待釐清。