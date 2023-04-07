蔡英文總統的「民主夥伴共榮之旅」外交出擊確有精算，透過與美國眾議院議長麥卡錫會面，創造重大外交突破，擴大台灣國際能見度，以及深化美台關係，保證台灣安全，但「高估自己、低估中共、錯估美國」的失算，使得這次過境外交「表象化、空洞化」，實質成果乏善可陳。

行政院長陳建仁表示，「蔡麥會」是台灣走向世界的一大突破，預期美台關係可更上層樓。這只是主觀、自我滿足的解讀，這項會面不同於與行政部門高層官員接觸，本身只具象徵意義，必須要有實質、永續的發展與進步才是經得起驗證的突破。

蔡英文對外交有高度的企圖心，但在這次過境美國的外交角力中，各方都有其目標。民進黨的如意算盤是以蔡、麥洛杉磯會面替代麥卡錫訪問台灣，可在不挑釁中共的情況下，提升美台高層接觸；中共則反對台灣與美國有任何官方往來，更不能容忍接觸層次逐漸提高，以及美方逐漸虛化、掏空一中政策；美國則希望在展現對台灣支持的同時，阻止中共有任何激烈反應。台灣是美中台關係中最弱的一環，蔡英文在兩強之間操作權力槓桿是場危險遊戲，極可能產生反作用。

蔡英文外交出擊的時機也有誤判、失算之嫌。美中關係螺旋下墜，處於建交以來最低點，雙方因台灣問題陷入相互指責、對抗的惡性循環中，蔡麥會進一步刺激中共，升高衝突風險。

中國問題專家卜睿哲日前在台北就警示：「如果美中關係繼續惡化，台灣不會從中受益」；美國智庫昆西研究所中國計畫主任史文指出，蔡麥會威脅台海安全，與蔡政府確保台灣安全的目標背道而馳。他們的敏銳觀察凸顯出蔡政府決策躁進，短線操作，昧於國際政治現實。

蔡麥會後，中共除了自5日起在台海中北部展開聯合巡航巡查專項行動，「山東號」航艦5日穿過巴士海峽，航向台灣東南海域，目前距台灣200浬外，並未如同去年8月裴洛西訪台時以大規模軍演反制，但我們不能排除中共進一步軍事報復的可能性。台灣仍暴露於中共升高對台威脅之下，蔡政府不能低估中共的意志力與能力。

拜登政府優先要務是恢復與中共的高階對話溝通管道，拜登本人二 度公開表示希望與習近平通話，國務卿布林肯也積極安排恢復訪問大陸，目前絕不願因為最敏感的台灣問題打亂美國的努力，因此，從3月初起就展開風險管制行動，對蔡英文過境及蔡麥會低調、再低調，一方面安撫中共不要以此為藉口，做出過度反應，另外就是警告台灣不要過於渲染。

即使在蔡麥會落幕後，布林肯仍以柔軟姿態表示，美國無意圍堵中國，無意與中國脫鉤，甚至罕見表述，「承認中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府」。美中關係走向不明，但美中共管台灣的趨勢不會轉變，若蔡政府視美國信任與支持為理所當然，將是嚴重誤判，也證明美國的支持不是「空白支票」，美台關係空前友好仍有上限。

蔡英文在離開美國前的記者會中躊躇滿志地表示，「我以現任總統所主導的外交政策，對台灣是最好的政策，我也相信我現在在做的事情對台灣是最好的」。然而，在國際現實政治中，台灣處境滿布荊棘，蔡英文出訪前已付出與宏都拉斯斷交的代價，對巴拉圭及瓜地馬拉的邦交也頻傳警訊，自嗨式的重大外交突破只有大內宣效應，無助於改善台灣對外關係。

（作者為資深媒體人）