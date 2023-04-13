蔡英文總統今接見「美國聯邦參議員何文訪問團」，感謝美國國會陸續透過多項法案，深化台美安全合作，堅定支持台灣強化自我防衛能力；何文則說，美國期盼台海和平穩定，也非常關切最近中國在台海的挑釁行動。台美需要共同努力合作，首先要確保美國確實交付台灣採購的軍事硬體設備。

總統致詞時指出，何文來自的北達科他州，是農產品重鎮，和台灣也有長期淵源，是台灣最重要的農產品貿易夥伴之一。何文在經貿方面有豐富經驗，在擔任北達科他州州長時，也曾經派遣經貿團來台灣招商。她要特別感謝何文參議員長期支持台灣和美國深化經貿關係的用心。

蔡英文提到，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅實夥伴。對於美國國會陸續透過多項法案，深化台美安全合作，並堅定支持台灣強化自我防衛能力，她要代表所有台灣人民表達誠摯感謝。

她說，台灣期待和美國在各領域繼續展開更多合作關係。今年1月「台美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判。也希望積極推動洽簽台美「避免雙重課稅協定（ADTA）」，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長及繁榮。

她指出，相信未來何文會繼續支持促進台美間的經貿合作，也讓更多民主國家之間深化團結，共同捍衛民主自由價值，打造更安全、具有韌性的民主供應鏈。並期待和何文參議員針對台美國防安全、經濟安全合作，深入交換意見，共同守護區域和平、穩定與繁榮。

何文致詞時表示，台美關係有很多重要層面，包括經濟、對北達科他州而言尤為重要的農業，以及安全等議題，此行就是為了討論這些議題。

何文提到，台灣跟北達科他州間的農業貿易關係可追溯到大約20年前。2004年在他擔任北達科他州州長時，曾派遣貿易訪問團來台灣，並在2005年，與台灣區麵粉公會簽署採購協議，台灣採購了170萬英斗的小麥，他對此表達感謝之意。

何文指出，他進入參議院後，參與台美雙方在2013年、2015年及2019年簽署的各項協議，最近一次是去年9月，台灣農產品貿易友好訪問團到美國簽署採購意向書，購買小麥、玉米、黃豆等農產品，對北達科他州甚至整個美國的經濟來說，都非常重要。他認為現在就是重要的時刻，要應當時訪問團的邀請，前來台灣與好朋友們見面。

何文表示，台美雙方要在經濟政策及議題上持續團結合作。台灣製造的精密晶片比全世界任何一個國家更好，這對美國的經濟非常重要；在農業方面，美國也提供台灣品質良好的食物來源。除此之外，台美關係還有很多面向，但此刻必須在安全議題上共同合作。

何文指出，他是參議院撥款委員會國防小組的一員，負責確保美國能夠如期交付台灣所需的軍事採購，此行也是為了傾聽台灣政府的意見，討論如何共同合作，進一步加強台灣的防衛能力。

何文說，來台灣之前，訪團也到韓國洽談經濟與安全相關議題。不僅韓國和台灣，這個議題還需含括亞太地區的區域合作，包含日本、澳大利亞、正參與聯合軍演的菲律賓，及其他民主、以市場經濟為導向的國家，討論農業、經濟及安全等議題，期望促進區域和平及穩定。

何文表示，這些議題都非常重要，他要強調，台灣對他、北達科他州、及美國而言都是堅定的友人，雙方應該站在一起，團結形成嚇阻的力量，來促進區域的和平與繁榮。