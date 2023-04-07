崔慈悌／洛杉磯隨團採訪

美國眾議院議長麥卡錫表示，我們必須繼續向台灣出售武器，並確保軍售及時抵達台灣。蔡英文總統今天證實，在「蔡麥會」中我們確實跟美方有談到軍事採購議題，希望這些軍事採購可以如期交貨。此外，也有針對半導體議題交換一些意見。

昨天「蔡麥會」後的記者會，有多位議員提到協助台灣軍售議題，眾議員蓋拉格也說，會設法讓預訂給沙烏地阿拉伯的魚叉反艦飛彈先給台灣。

蔡英文今天與媒體茶敘，被問到會中是否提到軍售？我方是否有提出具體項目？她說，我們確實跟美方有一些軍事採購，我們也希望這些軍事採購可以如期交貨，這是我們的重點。至於有哪些具體項目，蔡英文表示，因為我們有軍購，當然有具體的項目，針對我們購買的項目，我們希望能夠如期的交貨。

蔡英文也表示，會中也有提到認知作戰，認知作戰的這件事情，其實我們過去在國際上，很多朋友來訪都會提到這議題，因為這確實是國際上所關心的議題，昨天會談中難免有些議員提到，但我們並沒有花很多時間在這個議題上，因為現在美國國會討論許多相關於台灣的法案，大家意見交換的時間比較長。

至於半導體議題，蔡英文表示，會中有帶過，因為這對雙方的發展都是重要的議題，但僅簡單交換意見。

媒體詢問政府正加強與非友邦的民主夥伴關係，是否可能以實質外交能力取代外交關係？蔡英文表示，跟各國實質的交往和實質的關係很重要，但跟友邦維持外交關係也是一樣重要，所我們的外交團隊都還是齊頭併進，都要繼續努力。

她說，雖然昨天的會晤未特別提到，但也希望跟國際朋友的互動中，能讓他們了解我們所處的情勢，以及我們穩健處理所有相關兩岸和國際事務，都可以得到我們國際朋友的支持。

外媒提到下一個危險的邦交國是瓜地馬拉和巴拉圭，是否希望美方提供協助？對此，蔡英文表示，這次沒有特別提到我們跟邦交國的事情，但她相信美國一向的態度，都是支持我們跟邦交國的關係，我們對邦交國的情勢也都有密切注意，也希望邦交國跟我們之間的關係能更緊密，秉持價值和相互扶持的精神持續邦交關係。