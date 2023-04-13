國家交響樂團首赴美東巡演，並將首登剛整修完畢並重新開幕的林肯中心大衛．格芬廳首登場，由音樂總監準．馬寇爾率領樂團，和小提琴家黃俊文一起演奏布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，在美國境內巡演，介紹台灣之聲。

整趟美國行共有四場演出，由樂團的音樂總監準．馬寇爾帶領，包括首場在紐約林肯中心的艾莉絲．塔利廳，演出陣容為NSO音樂家群和林肯中心室內樂協會共同呈現。第二場將到華府約翰．甘迺迪表演藝術中心，接著回到紐約林肯中心的大衛．格芬廳，最後一站為芝加哥的溫茲音樂廳。

國家交響樂團首赴美東巡演，並將首登剛整修完畢並重新開幕的林肯中心大衛．格芬廳首登場，由音樂總監準．馬寇爾率領樂團，和小提琴家黃俊文一起演奏布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，在美國境內巡演，介紹台灣之聲。（趙雙傑攝，本報資料照片）

黃俊文表示，很榮幸可以代表台灣樂團一起在美國演出，「美國是我第二個家，能在美國和台灣樂團合作，是一件很難得的事情。」

黃俊文表示，這次演出的地方，也都和他的人生頗有淵源，「紐約市是我求學的城市，而華府的華盛頓表演藝術協會也跟我相識已久，我在美國的第一場獨奏會，就是由他們所主辦，那時我才21歲，但是他們願意邀請我，讓我很感謝，後來也都有密切聯繫，還有很多華盛頓觀眾也認識到現在。」

華盛頓表演藝術協會是美國具指標性藝術協會，地理位置為華府，周遭都是各國領事館，具備政治與文化交流的特性，因此，國家交響樂團這趟演出行程，也更別具意義。

巡演的演出曲目，還包括台灣作曲家李元貞受客家委員會委託創作的作品《美濃之道》，以及同樣是台灣作曲家陳可嘉的作品《潮生潮落》，將在美國世界首演，此外，還有孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲、德布西的《海》等經典作品，展現台灣音樂演奏的實力。