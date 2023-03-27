名模林可彤2017年嫁給外商銀行副總裁武廣明(Tom)，婚後生下2子，平時樂於分享家庭生活，近日恰好老公出差，林可彤一打二去台南找同學，卻在搭高鐵的回程中，發生大兒子突然「想大便」的插曲，只好把小兒子託給陌生女子，雖然沒出任何事，仍讓她擔心之下大呼：「如果現在是在國外，弟弟放在那邊可能就不見了。」

林可彤昨(26)晚帶2名兒子搭高鐵南下，回程時車廂擠滿了人，結果才上車不到一分鐘，大兒子就突然站起來喊：「馬麻(媽媽)我想要大便」，那時她突然想到朋友分享把小孩交給陌生人照顧的故事，於是轉頭請一名陌生女子幫忙照看熟睡中的小兒子，便牽著大兒子的手去廁所，想不到一離開就超過15分鐘。

她表示高鐵的廁所很小，只能讓大兒子獨自進去，自己則守在門外等他，期間由於相當擔心小兒子的安危，卻不敢催促、怕他更不好排便，後來總算等到大兒子上好廁所，開門擠進廁所時思慮萬千：「如果是遇到壞人我的弟弟應該被偷走了，然後我老公如果知道這種事情肯定會殺了我。」

好在最終回到座位後，小兒子還好好的，林可彤因此感受到台灣的人情味：「謝謝一路上遇到的每個人，我帶著兩個小朋友真的去到哪裡大家都讓我，幫我按電梯！讓我先坐先行」，並嚴肅告誡大兒子：「如果我們現在是在國外，弟弟放在那邊可能就不見了，你再不好好給我在對的時間大便，就給我試試看。」