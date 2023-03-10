2024年總統大選，國民黨人選仍未確定，目前以新北市長侯友宜聲勢最高，民進黨籍副總統賴清德可說已定於一尊。國民黨立委王鴻薇表示，國民黨的總統候選人幾乎是呼之欲出，國民黨最有可能徵召侯友宜。

針對國民黨秘書長黃健庭表示，2024總統初選民調「黨主席朱立倫不會把自己納入」。王鴻薇9日在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨主席朱立倫看起來現在不會加入這一局。因為當國民黨秘書長黃健庭這樣說之後，到現在為止，她沒有看到任何的澄清跟更正的說法，所以朱立倫讓這一局開始變得比較單純化。

王鴻薇認為，最有可能的發展，就是徵召侯友宜。侯友宜經過兩次的市長選舉，其實也是鋪天蓋地、想盡辦法被檢視，包含這一次的恩恩案、上一次的大群樓案，某一個程度，他已經經過這樣的洗禮。她在內部聽到的聲音，比較多一點是這樣子。

王鴻薇表示，現在侯友宜參選的意願，已經是政壇上公開的秘密了。因此如果最後徵召其他人，一定內部又擺不平。所以現在看起來，國民黨的總統候選人幾乎是呼之欲出。

王鴻薇建議，未來侯友宜還是要對相關的一些政策，可能要有更具體的論述，包括兩岸、國際、經濟、國安。