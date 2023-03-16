立法委員蔡適應（左）表示，這次的爭議正好讓社會大眾把不同政黨推薦人才的機制，放在枱面上做評判。（張志康攝）

國民黨15日公布「中央選戰策略會報」名單，引發政壇熱議。16日宣布參選立委的國民黨籍市議員林沛祥表示，國民黨最大的敵人是時代潮流。民進黨立法委員蔡適應則指出，不同政黨透過何種機制推薦政治人才，正好讓民眾放在枱面上評判。

談到國民黨選策會名單惹議，基隆市議員林沛祥表示，一般認為投票的主力是40餘歲的民眾，但從大數據來看，實際上投票最踴躍的是28到32歲的年輕人。林沛祥說，若國民黨仍用過去60、70歲的思維去判斷未來走向，並不可取。符合未來的民意趨勢，是國民黨應該要優先做的事情。

林沛祥說，民國66年次的他已經40餘歲了，已經與最主力的投票民意有了一定程度落差，但他是基隆市議會國民黨團之中，卻是第二年輕的議員。這樣的情況代表在台灣的地方民意代表裡，這已經是常態，他強調，國民黨最大的敵人是「時代」、是時代潮流。要讓未來的台灣變得更好，國民黨需要未來的趨勢、未來的人才、以及未來先進的想法，而這些，都需要主力民意投入國民黨。

對於國民黨選策會的爭議，民進黨籍的立法委員蔡適應說，政黨是選賢與能的重要機制，若政黨讓有問題背景的人，來做推薦民代的守門員和推薦者，感覺滿奇怪的。蔡適應說，其實這次的爭議也提醒了民進黨，應該要避免這樣的事情發生。但就他所知，民進黨提出的提名小組審查委員沒有這樣的問題。

蔡適應說，透過這次不同政黨的初選，也正好讓社會大眾可以將不同政黨究竟透過何種機制推薦政治人才，放在枱面上評判。他相信，民進黨長期做為台灣的執政黨，提名機制會讓國人感受到安心、放心。