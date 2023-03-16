國民黨15日成立中央選戰策略會報，黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭任召集人，成員包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等。國民黨台北市議員游淑慧呼籲，「懇請朱主席重新考量選策會的名單」，名單中有賄選過、有大爭議甚至毫無選戰經驗的人，支持者期望的並不是昨是今非、戲耍人民的國民黨。

選策會成員包含傅崐萁、李全教等人引起異議，包含新北市長侯友宜喊出，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」台北市議員徐巧芯也說，看到名單瑟瑟發抖。台北市議員鍾沛君則辭去文傳會副主委，以行動表示不滿。

游淑慧質疑，對於選策會至今仍不敢相信，曾經賄選過、有大爭議甚至毫無選戰經驗的人，竟然列入選策會的名單內，錯誤的選策會怎麼推出正確的人？除讓許多有爭議的人復出江湖外，還有更多是早已久離選舉戰場者，他們真的了解與民進黨這場戰爭的激烈跟詭譎？

游淑慧指出，李全教今日還在「硬拗」，聲稱是「民進黨執政下，賴清德為了他的總統之路，對我做的政治迫害」、「我有賄選嗎？我有黑金嗎？我一輩子清白！」

游淑慧痛批，李全教的言論在羞辱大家的智慧，傷害支持者對國民黨的期待。「主席，請問您自己相信這番言論，您要背書他自稱的清白嗎？」、「主席真的要以自己和國民黨整體的形象來為他們背書嗎？」

游淑慧喊話，「懇請朱主席重新考量選策會的名單」，過去國民黨一直批評民進黨是黑金政黨，如今卻迎來有前科、有爭議的人，對2024立委提名指指點點，人民期望的不是昨是今非、戲耍人民的國民黨。

但針對相關意見，李全教今也表示「隨時可辭」。