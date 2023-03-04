2024年總統大選，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高。中天新聞針對「新北市民贊成侯友宜出來選總統嗎？」進行街訪，有新北市民表示，「他是一個漢子」、「侯友宜做得還不錯」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》4日派出記者針對「新北市民贊成侯友宜出來選總統嗎？」進行街訪，一位先生表示，「好啊！他很貼近人民，我們汐止對侯友宜的感覺很好。白曉燕的案子，他出來了，我是覺得他是一個漢子。」還有一個年輕人表示，「就是他的形象其實蠻好的，因為國民黨也沒有什麼人可以出來」。

也有民眾認為，「侯友宜做得還不錯」、「侯友宜做人比較誠懇、比較老實」、「至少要把任期做完吧」、「我對他的印象是好的，所以他出來選的話，其實我覺得可以耶，我是贊成啦」。

另外，問到「決戰2024，倘若賴清德對上侯友宜，你會把票投給誰？」一位正妹表示，「侯友宜，因為他的政績可能會比賴多一點」。一位伯伯說，「賴清德，我比較相信民進黨」。也有民眾認為，「有點難選，賴清德是我的偶像」、「侯友宜，我沒有很關心賴清德呀」。