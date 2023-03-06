南投第二選區立委補選、九合一大選延長賽最後一戰，也形同2024總統大選正式開跑，雙方都有非贏不可的壓力，而這場補選結果則由民進黨的蔡培慧勝出。對此，前立委沈富雄今（6）日就表示，「南投補選的結果，不影響2024的結果，現在國民黨除了侯友宜以外，沒有一個能夠贏的了賴清德，就是這麼簡單」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中強調，「南投補選的結果，不影響2024的結果」，沈富雄還指出，「有些人認為因為南投敗選，讓國民黨士氣挫敗，這些人就會回想王金平院長說的『現在民調高的不一定高』，這個很可笑」，沈富雄更提問，「現在國民黨除了侯友宜以外，再怎麼提名都沒有一個能夠贏的了賴清德，就是這麼簡單，不提名侯友宜就是自殺行為，誰可以贏賴清德？只有他有勝算」。

沈富雄最後也說，「國民黨也是很奇怪的黨，要是在別的黨就是侯友宜了，拱他都來不及了」。沈富雄認為，「侯友宜這樣累積一身的功業，現在黨內沒人跟他相比」，沈富雄更斷言，「除了侯友宜之外，就算國民黨九合一選得再好，也不見得可以政黨輪替，應該是要拜託他像劉備拜託諸葛亮一樣，沒你不行」。