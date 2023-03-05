北市市民大道、承德路路口天橋，5日中午一名街友躺在睡覺的位置沒有反應，一旁街友見狀，立刻通知警消到場，警方查出死者是45歲的許姓男子，並無外傷，現已通知家人，後續將報請檢察官相驗。
許姓男子長期睡在市民大道、承德路天橋上，5日中午因陽光刺眼，但許男未有動靜，附近街友上前查看，發現他叫不醒，立即通知警消到場，經查看許男早已沒有生命跡象。
警方到場後初步排除有外力介入，許男並無外傷，初判是意外死亡，現已通知家屬並報請檢察官相驗。
北市市民大道、承德路路口天橋，5日中午一名街友躺在睡覺的位置沒有反應，一旁街友見狀，立刻通知警消到場，警方查出死者是45歲的許姓男子，並無外傷，現已通知家人，後續將報請檢察官相驗。
許姓男子長期睡在市民大道、承德路天橋上，5日中午因陽光刺眼，但許男未有動靜，附近街友上前查看，發現他叫不醒，立即通知警消到場，經查看許男早已沒有生命跡象。
警方到場後初步排除有外力介入，許男並無外傷，初判是意外死亡，現已通知家屬並報請檢察官相驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。