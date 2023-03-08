台中市神岡區堤南路400號附近，7日晚間7時許發生火警，因火場緊鄰豐洲工業區引起各界的恐慌，民眾開車行經高速公路目睹熊熊大火，令人怵目驚心；台中市消防局說，火勢於晚上9時9分撲滅，現場燃燒廢棄塑膠包材，並延燒周遭一輛小貨車造成副駕駛側半燬，起火原因今天調查中。

神岡區堤南路某處，昨天晚上不明原因起火，現場堆放大量廢棄物，火勢在東北季風助長下濃煙高竄，令人怵目驚心。(台中市消防局提供)

台中市消防局指出，神岡區堤南路400號附近，昨天晚上7時許發生廢棄物火警，消防局於7時30分獲報，立即派遣神岡、豐原及豐南分隊共出動消防車22輛、消防人員59名、義消17名，火速趕往現場進行滅火，巨大火舌於晚上隨風狂舞，警義消闢出防火線進行灌救。

神岡區堤南路某處，昨天晚上不明原因起火，現場堆放大量廢棄物，火勢在東北季風助長下濃煙高竄，令人怵目驚心。(台中市消防局提供)

消防局表示，這起火警現場為廢棄物燃燒，並產生大量的濃煙，現場由第一大隊組長黃凱偉擔任指揮官，火勢於晚上9時09分火勢撲滅。現場燃燒廢棄塑膠包材，並延燒周遭一輛小貨車造成副駕駛側半燬，燃燒面積400平方公尺、無人員傷亡，起火原因？上午由火災調查科循線調查中。