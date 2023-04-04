前總統馬英九今(4日)進入赴陸參訪第9天行程，下午他參觀重慶抗戰遺址博物館，也是蔣介石在重慶時的官邸，改建博物館後珍藏抗戰珍貴史料。馬英九長期關注抗戰歷史，對解說員的講述聽得特別仔細，當提到日本當年對中華民國暫時首都重慶曾進行長達5年半的無差別大轟炸，及慘烈的死傷狀況時，馬英九無奈搖頭更面露憤怒，連續兩次說：「日本人專炸平民！」後來也遭到美軍用燃燒彈轟炸，強調：「這是日本人的報應！」

馬英九4日下午參訪重慶抗戰遺址博物館，他對「重慶大轟炸」這段抗日戰爭歷史特別有感。1938年2月18日至1943年8月23日，日本對中華民國戰時首都重慶進行長達5年半的大轟炸，包含大規模「無差別」轟炸持續3年，死傷慘重。

當解說員講到：「日軍是無區別大轟炸，除了軍事目標外，大規模、不間斷、長時間的轟炸平民，形成恐怖的氣氛…」馬英九面露凝重神色，轉身比手勢強調說：「日本人真的很可惡，專炸平民！」旁邊的人呼應，「對！無差別轟炸！」馬英九還說，美軍在東京大轟炸，完全進行了報復。他說：「不要講那兩顆原子彈，之前的轟炸，美國丟的都是燃燒彈。尤其日本的房子不是竹子就是木造，碰到燃燒彈就是大火，一次死4、5萬人，所以日本人得到了報應。」

馬英九一行從綜合館移步來到當年的孔園，也即是深受蔣夫人宋美齡疼愛的孔二小姐別墅，如今已改成展出震驚中外的抗戰史「中國大隧道十八梯慘案」，描述日軍殘暴行為。解說員說到：「一般空襲都是白天舉行，晚上不會轟炸。」馬英九突然第二次開口：「日本人就是專炸平民！」解說員說：「對！」

解說員繼續介紹：「事發當天沒有月光，難民從郊區回到市區，此時響起警報，所有人湧向最近的十八梯防空洞，原本只能容納6千人，一下子擠進上萬人，空氣悶熱，最後因為互相踩踏，造成一千多人罹難。觀察遇難者共同特徵，他們衣服沒有穿好，因為人缺氧時能會拉扯身上衣服…他們在隧道裡待了6個小時，卡車是一車車清理屍體。」此時馬英九邊聽邊無奈搖頭，表情有點憤怒，突然第二次說出：「所以我剛剛講，日本人的報應，美軍軍機大量轟炸日本。」

參訪完抗戰慘痛的歷史後，進入抗戰勝利環節，馬英九看著館方展示抗戰勝利的照片，突然發現少了一個重要史料，立刻轉頭跟解說員提醒：「能不能找到台灣光復受降的畫面，當時日軍是安藤利吉，就在我們中山堂，呈送給陳儀，如果能找到很重大，台灣人看到很有感，這位先生（安藤）送去南京受審在監獄裡自殺。」1945年10月25日台灣受降典禮於上午10時在台北中山堂舉行，代表日本殖民統治50年的台灣及其附屬島嶼等獲得解脫。