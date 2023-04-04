六福村狒狒脫逃事件才落幕沒多久，今（4）日新北市中和區又出現一隻獼猴趴趴走，還在屋頂爽曬太陽，模樣相當呆萌愜意。新北市動保處獲報後派人前往，但由於該地鄰近獼猴居住地，推測是為找食物才會誤闖，群居性的獼猴會自己回到山林去，且除非長期造成公安危險，動保處不會主動捕捉野生動物。

根據《民視新聞網》報導，新北中和區錦昌里里長邱尾玟表示，今日早上和志工一起整理廢棄物時，赫然發現某民宅的屋頂竟有隻獼猴，狀似悠閒地趴著享受日光浴，而沒過多久，獼猴就往圓通寺的方向竄逃。邱尾玟擔心獼猴誤傷民眾，除了廣播提醒里民外，也隨即通報動保處。

動保處表示，獼猴現蹤的地方和其棲地靠進，推測可能是為了找食物，才會誤闖人類的生活區域。（圖／中和區錦昌里長邱尾玟提供）

新北市動保處表示，由於獼猴現蹤的民宅靠近山區，推測是為了覓食才會誤闖人類居住的環境，且適逢清明節，有不少民眾到附近的台北忠靈塔祭祖，可能是被供桌的食物吸引過來，若獼猴長期出現在該地，造成居民的不安，動保處才會進一步誘捕，否則一般來說不會主動捕捉野生動物。

新北市動保處也提醒，野生動物通常遇到人類都會自行離去，只要民眾遵守「不驚擾、不餵食、不靠近」的三大原則，就能避免受到危害，且獼猴屬群居動物，不會獨自在人類社區太久，很快就會回歸山林，民眾不需太過驚慌。