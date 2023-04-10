民眾近日到新北市土城區一家自助餐買便當，發現店家用鋁箔膠帶遮住電子秤的螢幕，讓消費者看不到重量、單價及總價，向新北市消保官檢舉，消保官前往查核，命該業者現場改正移除鋁箔膠帶，如日後再有隱匿消費必要資訊情事，將依新北市消費者保護自治條例規定最高處10萬元罰鍰，並得按次處罰。

業者負責人辯稱，每道菜的成本與比重不同，雖常會將低成本高重量的菜餚算便宜給消費者，但要多算高成本低重量菜餚的價錢時，卻常遭到消費者質疑，因此將一側螢幕貼起來以避免爭議。

消保官認為，既然店家的自助餐是以重量計價，相關資訊就應該公開透明，對於特殊高成本菜餚可另以張貼公告方式提醒消費者會加價計算，如以膠帶隱匿重要消費資訊，可能構成欺罔或對消費者有顯失公平。

消保官提醒業者應提供充分及正確的消費資訊，不得有誤導或隱匿的行為，消保官也會請相關主管機關加強消費者保護法及交易價格揭露宣導，避免發生消費糾紛。

同時也提醒消費者，若懷疑業者偷斤減兩，可向標準檢驗局提出檢舉，如發生消費糾紛時，可撥打1950全國消費者服務專線，或向新北市消費者服務中心進行諮詢或申訴。