6500萬年前的暴龍(Tyrannosaurus rex,也稱霸王龍，簡寫T-REX)，被認為是地球史上最勇猛的獵食者，也最符合我們對上古巨獸的想像，在各種還原藝術畫當中，暴龍即使閉著嚨，也外露著巨大尖牙。然而新的研究認為，這種想象可能並不正確，雖然暴龍確實有一口好牙，但是當牠閉嘴時，牙齒應該沒有外露，換言之，暴龍沒有暴牙。

新阿特拉斯報導，包括《侏羅紀公園》這部經典科幻片，暴龍即使不張嘴也是令人不含而慄，因為牠森森的白牙就露在外面。這種還原圖其實是參考鱷魚的形態，但是英國朴茲茅斯大學(University of Portsmouth)的一項新研究認為，比對了有唇和無唇爬行動物的頜骨形態、牙齒結構和牙齒磨損模式，獸腳類恐龍的嘴部外觀與功能都更像蜥蜴，而不是鱷魚。即使是肉食蜥蜴，牠們在閉嘴時，並沒有牙齒外露。

侏羅紀公園的暴龍有一口暴牙，這可能是錯皂，不過早在電影出現前，很多復原圖就這樣繪製。(圖/派拉蒙影業)

現在的肉食小蜥蜴，閉嘴是沒有露牙齒的。(圖/newatlas)

古生物學助理教授柯林(Thomas Cullen)是這個研究團隊的主持人，他說：。雖然過去有人認為，掠食性恐龍的牙齒可能太大，而無法被嘴唇遮蓋，但我們的研究表明，這只是視覺上的錯覺，實際上，牠們的牙齒並沒有異常大。 與頭骨大小相比，霸王龍的牙齒固然很大，但是牠的頭也很大；與現存的掠食性蜥蜴的頭部-牙齒比例是相似的，這否定了它們因為牙齒太大而無法被嘴唇覆蓋的設想。」

古生物學家表示，比對暴龍的頭部與牙齒比例，牠的嘴唇是可以把牙齒包進去。(圖/朴茲茅斯大學)

加拿大皇家不列顛哥倫比亞博物館古生物學藏品經理兼研究員拉爾森(Derek Larson)說：「獸腳類恐龍的牙齒與蜥蜴的牙齒非常相似，從最小的侏儒巨蜥，到最大的科莫多巨蜥，牙齒的功能幾乎相同。因此，基於功能的相似性，可以將巨蜥與獸腳亞目恐龍等已滅絕動物，進行相關性比較，儘管它們並不是密切相關的。」

研究指出，恐龍的頭骨和牙齒的大小比例，與現代蜥蜴的嘴唇相比。此外，科學家在檢查化石時發現，獸腳亞目下顎上的孔洞，更像是蜥蜴的孔洞，而不是鱷魚的孔洞。

還有一個常識性問題，就是「閉上嘴比較健康」，加拿大馬尼托貝大學(University of Manitoba)的助理教授布林克(Kirstin Brink)說：「正如任何牙醫都會叮囑的那樣，唾液對於維持牙齒健康很重要，沒有被嘴唇覆蓋的牙齒，有變乾的風險，並且在進食或打鬥時，都可能會受到更大的傷害，鱷魚是因為在水裡，所以比較沒有這樣的問題，但是恐龍臉是一直在乾燥的環境。」

布林克補充：「爬行動物的牙釉質非常薄，而哺乳動物的牙釉質很厚，鱷魚牙釉質比恐龍牙釉質厚一點，但沒有哺乳動物牙釉質厚。有些哺乳動物確實有暴露的牙釉質，但它們的牙釉質經過改造可以承受暴露。恐龍的化石證明，牠們牙齒的牙釉質也像爬行動物，不能持續在環境中暴露。」