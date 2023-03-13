刷牙刷不乾淨，整口牙齒壞光光，牙醫張添皓日前遇到一名40歲女子因為嚴重蛀牙就醫，檢查發現她的牙縫卡滿菜渣，牙齒表面到處是粉狀牙菌斑，非常骯髒，才知原來患者聽說牙膏管底的色條代表內含的化學成分，怕傷身，因此只用白開水刷牙，讓醫師當場傻眼。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院牙髓病科主任、顯微根管治療醫師張添皓表示，這名女患者左上第一大臼齒嚴重蛀牙，牙痛加上牙髓發炎，牙齒神經又鈣化，治療困難來找他，檢查發現她牙齒上有很多白白的食靡，用探針能挑出一坨一坨糊狀物。

張添皓詢問患者刷牙習慣，沒想到患者語出驚人，因聽說牙膏底部的色條，是標示牙膏內含有哪些化學成分，「我怕牙膏的化學成分傷身，不敢用牙膏」，錯誤迷思讓醫師驚訝，馬上告知患者牙膏的色條與成分無關，是製作牙膏軟管時的印刷標記，目的是為了定位、防止印刷偏移。牙膏常見成分為研磨劑、界面活性劑、黏結劑、保濕劑、防腐劑及香料等。