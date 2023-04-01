情侶間交往最重要的就是忠誠，一名男網友表示，在女友租屋處幫她拿衛生棉時，竟在櫃子裡看到2支手機，女友坦承曾上包養網站，約砲進行性交易；原PO難以接受提分手，網友都勸他「快去檢查！」

一名男網友在Dcard發文表示，日前到女友租屋處，女友上廁所時發現月經來，請他幫忙在櫃子裡拿衛生棉，他打開櫃子竟看到2支手機，當下認為應該是舊手機。

男網友回家後越想越不對勁，因為2支手機看起來都很新，隔天又去了女友家一趟；他趁女友在廁所時，再開櫃子拿出手機，解鎖後發現裡面全都是男生的訊息，「都是在問單次多少？長期多少？車馬費怎麼算？」

原PO嚇得直發抖，質問女友怎麼回事，她才坦承曾上包養網站，因為光靠薪水沒辦法維持生活；原PO心碎問「你說以前？但直到現在還有人在問你價格。」女友沉默不語。

他當下就向女友提分手，「我給的愛撐不起你想要的生活，你也沒有想過一起努力，而是選擇欺騙跟背叛。」並心碎表示，一年多來都以為女友把自己生活安排得很好，沒想到竟是時間管理大師。

許多網友都勸他「記得去醫院檢查啊」、「還好你發現了，快去驗性病吧」、「太狠了，雖然確實該檢查一下」；也有網友看了截圖畫面驚呼「訊息也太多了吧，真的是時間管理大師。」有人則安慰原PO，「人家要付錢，你免費，一來一往，你賺很多耶。」